Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 39: Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!
23 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Nachdem Hit Vegeta besiegt hat, muss er nun auch noch gegen Goku kämpfen. Dafür setzt Hit eine spezielle Attacke ein, mit der er die Zeit für 0,1 Sekunden anhalten kann. Goku durchschaut dies aber schnell und schafft es tatsächlich, Hit in die Enge zu treiben. Als dieser jedoch über sich hinauswächst und seine Spezialtechnik weiter ausbaut, sieht Goku nur noch einen Ausweg ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG