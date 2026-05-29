Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 39vom 29.05.2026
Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!

Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 39: Ein Gegenangriff auf den Zeitsprung? Goku zeigt seine neue Technik!

23 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Nachdem Hit Vegeta besiegt hat, muss er nun auch noch gegen Goku kämpfen. Dafür setzt Hit eine spezielle Attacke ein, mit der er die Zeit für 0,1 Sekunden anhalten kann. Goku durchschaut dies aber schnell und schafft es tatsächlich, Hit in die Enge zu treiben. Als dieser jedoch über sich hinauswächst und seine Spezialtechnik weiter ausbaut, sieht Goku nur noch einen Ausweg ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen