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Dragon Ball Super

Die Entscheidung naht! Wer wird siegen, Beerus oder Champa?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 40vom 01.06.2026
Die Entscheidung naht! Wer wird siegen, Beerus oder Champa?

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Dragon Ball Super

Folge 40: Die Entscheidung naht! Wer wird siegen, Beerus oder Champa?

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der Kampf zwischen Goku und Hit nähert sich langsam dem Höhepunkt. Weil Hit sich gerade zum klaren Favoriten des Duells entwickelt, gerät Goku in Zugzwang. Durch die Kamehameha-Technik gelangt er zu maximaler Kraft. Doch selbst sein gesamtes Potential reicht nicht aus, um Hit zu besiegen. Goku bittet schließlich Beerus, eine Regeländerung vorzunehmen, damit er Hit töten kann. Bringt das die alles entscheidende Wendung im Kampf um die Erde?

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