Tumult bei der Siegesfeier! Kommt es nun zum Kampf zwischen Goku und Monaka?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 42: Tumult bei der Siegesfeier! Kommt es nun zum Kampf zwischen Goku und Monaka?
23 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Von Monaka fehlt auf der Party nach dem Sieg über das sechste Universum jede Spur. Niemand ahnt bisher, dass Beerus in Bezug auf Monaka und seine angebliche Stärke gelogen hat. Als Monaka allerdings im Rahmen seines Lieferantenjobs schließlich doch noch auf der Party erscheint, fordert Goku ihn zum Duell heraus, um ihre Kräfte miteinander zu messen. Wird Goku Monaka so auf die Schliche kommen und die Lüge aufdecken?
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG