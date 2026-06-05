Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 44: Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!
23 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Trunks und Goten beobachten auf Planet Potaufeu einen Kampf zwischen Gryll und Potage, dem einzigen Bewohner und Wächter des sagenumwobenen übermenschlichen Wassers, das angeblich Superkräfte verleihen soll. Als Gryll es tatsächlich schafft, an das Wasser zu kommen, erfahren die Kinder jedoch, was es wirklich damit auf sich hat. Auch Vegeta und Jaco sind auf dem Weg nach Potaufeu, auf der Suche nach Trunks und Goten, doch dort angekommen erwartet sie eine böse Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG