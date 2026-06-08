Vegeta verblasst?! Der Schrecken des duplizierten Vegetas!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 45: Vegeta verblasst?! Der Schrecken des duplizierten Vegetas!
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Als Vegeta in Kontakt mit dem übermenschlichen Wasser kommt, verwandelt es sich in sein Abbild und raubt ihm alle Kraft. Trunks und Goten finden heraus, dass es nur einen Weg gibt, um Vegeta zu retten - sie müssen seinen Klon besiegen. Die beiden verschmelzen zu Gotenks und fordern den falschen Vegeta zum Duell heraus. Als sie jedoch einsehen, dass sie gegen die Kräfte Vegetas nichts ausrichten können, taucht plötzlich Goku auf. Kann er den Wasser-Vegeta doch noch besiegen?
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG