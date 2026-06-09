Goku gegen Vegetas Kopie! Wer wird gewinnen?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 46: Goku gegen Vegetas Kopie! Wer wird gewinnen?
23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Goku liefert sich einen erbitterten Kampf mit Vegetas Doppelgänger, der sich aus dem übermenschlichen Wasser geformt hat. Während der echte Vegeta nur zusehen kann, wie Goku um sein Leben kämpft, bittet Trunks Potage um Hilfe und erfährt von ihm ein wichtiges Detail. Als Vegeta dem Tod bereits nahe ist, geht der Kampf in die letzte und alles entscheidende Runde.
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG