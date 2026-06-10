SOS aus der Zukunft! Ein neuer, dunkler Feind erscheint!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 47: SOS aus der Zukunft! Ein neuer, dunkler Feind erscheint!
23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Trunks stößt 17 Jahre in der Zukunft auf einen neuen Gegner - und der sieht aus wie Goku, nur noch viel mächtiger! Als Trunks Mutter Bulma ihm rät, sich Hilfe aus der Vergangenheit zu holen, will er dafür die Zeitmaschine benutzen. Doch sein neuer Feind setzt alles daran, um das zu verhindern ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG