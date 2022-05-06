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Dragon Ball Super

Goku trifft ein! Meister Beerus gewährt eine letzte Chance?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 06.05.2022
Goku trifft ein! Meister Beerus gewährt eine letzte Chance?

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Dragon Ball Super

Folge 8: Goku trifft ein! Meister Beerus gewährt eine letzte Chance?

23 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6

Vegeta kann es immer noch nicht fassen, dass Beerus Bulma geschlagen hat. Gesteuert vor Zorn, versucht er nun, Beerus zu vernichten. Allerdings hat er keine Chance gegen den Gott der Zerstörung. Letztendlich schafft es Whis jedoch, Beerus davon zu überzeugen, den Planeten doch nicht zu zerstören, und Bulma und die Dragonballs versuchen unterdessen, den Super-Saiyajin-Gott ausfindig zu machen ...

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