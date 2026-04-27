Danke fürs Warten, Beerus! Ein Super Saiyajin Gott wird geboren!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 9: Danke fürs Warten, Beerus! Ein Super Saiyajin Gott wird geboren!
23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Nur vorerst konnte Goku Beerus davon überzeugen, die Erde nicht zu zerstören. Aber nun muss er den Super-Saiyajin-Gott finden, damit dieser Beerus als Gegner gegenübertreten kann und ihn in seine Schranken weist ... Als Shenlong das Geheimnis lüftet, wie ein solcher Gott erschaffen werden kann, geht der erste Versuch davon schief. Dann allerdings scheint der zweite Versuch zu funktionieren, und so verwandelt sich Goku in den Super-Saiyajin-Gott ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG