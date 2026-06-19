Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 54: Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!
23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Nach ihrem Ausflug ins zehnte Universum schlussfolgern Beerus und Whis, dass zwischen Zamasu und Black wohl keinerlei Verbindung besteht. Trunks absolviert daraufhin eine Trainingseinheit mit Vegeta. Er denkt, dass sein Vater und Son Goku Black ohne Weiteres besiegen könnten. Währenddessen erhält Beerus einen unerwarteten Anruf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG