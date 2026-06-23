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Dragon Ball Super

Rückkampf mit Goku Black! Auftritt des Super Saiyajin Rose!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 56vom 23.06.2026
Rückkampf mit Goku Black! Auftritt des Super Saiyajin Rose!

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Dragon Ball Super

Folge 56: Rückkampf mit Goku Black! Auftritt des Super Saiyajin Rose!

23 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Trunks, Son Goku und Vegeta sind mit einer Zeitmaschine in die Zukunft gereist, um die Welt aus Blacks Gewalt zu befreien. In einem geheimen Unterschlupf treffen die Freunde auf Mai und einige andere Widerstandskämpfer. Als Black daraufhin erscheint, fordert Vegeta ihn zum Kampf heraus. Wenig später taucht auch Zamasu auf, der offenbar eine Abmachung mit Black getroffen hat. Dessen wahre Identität bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel.

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