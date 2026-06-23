Rückkampf mit Goku Black! Auftritt des Super Saiyajin Rose!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 56: Rückkampf mit Goku Black! Auftritt des Super Saiyajin Rose!
23 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Trunks, Son Goku und Vegeta sind mit einer Zeitmaschine in die Zukunft gereist, um die Welt aus Blacks Gewalt zu befreien. In einem geheimen Unterschlupf treffen die Freunde auf Mai und einige andere Widerstandskämpfer. Als Black daraufhin erscheint, fordert Vegeta ihn zum Kampf heraus. Wenig später taucht auch Zamasu auf, der offenbar eine Abmachung mit Black getroffen hat. Dessen wahre Identität bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG