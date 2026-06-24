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Dragon Ball Super

Der Gott im unsterblichen Körper! Zamasu steigt herab!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 57vom 24.06.2026
Der Gott im unsterblichen Körper! Zamasu steigt herab!

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Dragon Ball Super

Folge 57: Der Gott im unsterblichen Körper! Zamasu steigt herab!

23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Trunks und Son Goku bieten Zamasu und Black im Kampf die Stirn. Doch gegen das mächtige Duo müssen sie eine herbe Niederlage einstecken. Mai kann Trunks und Goku gerade noch retten, sodass sie gemeinsam mit Vegeta in die Gegenwart zurückkehren. Zamsu will währenddessen herausfinden, was es mit den Super-Dragonballs auf sich hat.

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