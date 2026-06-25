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Dragon Ball Super

Zamasu und Black! Das Rätsel wird immer größer!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 58vom 25.06.2026
Zamasu und Black! Das Rätsel wird immer größer!

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Dragon Ball Super

Folge 58: Zamasu und Black! Das Rätsel wird immer größer!

23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Trunks, Vegeta und Son Goku sind nach dem Kampf mit Zamasu und Black schwer angeschlagen. Sie berichten von ihren Erlebnissen aus der Zukunft und von Zamasus Wechsel auf die böse Seite. Zurück in der Gegenwart macht sich dieser auf den Weg zu Zuno, der als allwissend gilt. Denn Zamasu möchte unbedingt mehr über Son Goku und die Super-Dragonballs erfahren. Als Whis und Beerus das mitbekommen, wollen sie umgehend Lehrmeister Gowasu informieren.

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