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Dragon Ball Super

Das jüngste Gericht! Die ultimative Kraft des Super-Gottes!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 65vom 06.07.2026
Das jüngste Gericht! Die ultimative Kraft des Super-Gottes!

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Dragon Ball Super

Folge 65: Das jüngste Gericht! Die ultimative Kraft des Super-Gottes!

23 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Zamasu und Black ist es gelungen, miteinander zu fusionieren und sich in einen lichtdurchfluteten Gott zu verwandeln. Dieser verfügt nun über immense Kräfte, die Son Goku und seine Freunde sogleich zu spüren bekommen. Gemeinsam versuchen sie, den übermächtigen Zamasu in Schach zu halten, während sich die übrigen Menschen in Sicherheit bringen. Können Son Goku und seine Anhänger diesen Kampf doch noch gewinnen?

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