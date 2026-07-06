Das jüngste Gericht! Die ultimative Kraft des Super-Gottes!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 65: Das jüngste Gericht! Die ultimative Kraft des Super-Gottes!
23 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Zamasu und Black ist es gelungen, miteinander zu fusionieren und sich in einen lichtdurchfluteten Gott zu verwandeln. Dieser verfügt nun über immense Kräfte, die Son Goku und seine Freunde sogleich zu spüren bekommen. Gemeinsam versuchen sie, den übermächtigen Zamasu in Schach zu halten, während sich die übrigen Menschen in Sicherheit bringen. Können Son Goku und seine Anhänger diesen Kampf doch noch gewinnen?
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG