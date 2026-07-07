Der Entscheidungskampf! Die wunderbare Kraft der Unbeugsamen!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 66: Der Entscheidungskampf! Die wunderbare Kraft der Unbeugsamen!
23 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Der Kampf zwischen dem unsterblichen Zamasu und Son Gokus Truppe geht in die entscheidende Runde. Während Zamasus Kräfte scheinbar schwinden, gelingt Son Goku und Vegeta die ultimative Transformation. Nun müssen sich die Freunde beeilen, um dem Gott ein für alle Mal ein Ende zu setzen.
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Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG