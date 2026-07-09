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Dragon Ball Super

Erscheine, Shenlong! Wessen Wunsch wird erfüllt?

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 68vom 09.07.2026
Erscheine, Shenlong! Wessen Wunsch wird erfüllt?

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Dragon Ball Super

Folge 68: Erscheine, Shenlong! Wessen Wunsch wird erfüllt?

23 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Mit allen sieben Dragonballs im Gepäck ruft Son Goku den heiligen Drachen Shenlong herbei, der ihm fast jeden Wunsch erfüllen kann. Als er wenig später Gesellschaft bekommt, werden seine Pläne jedoch durchkreuzt. Währenddessen versucht Bulma, eine Zeitmaschine zu bauen.

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