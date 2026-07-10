Goku gegen Arale! Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 69: Goku gegen Arale! Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde?
23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Bulma soll bei einer Preisverleihung für eine ihrer genialen Erfindungen geehrt werden. Auch Dr. Slump hat eine Innovation im Gepäck. Doch als dessen Erzrivale Dr. Mashirito auftaucht, gerät die Veranstaltung völlig außer Kontrolle.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG