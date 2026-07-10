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Dragon Ball Super

Goku gegen Arale! Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde?

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 69vom 10.07.2026
Goku gegen Arale! Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde?

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Dragon Ball Super

Folge 69: Goku gegen Arale! Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde?

23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Bulma soll bei einer Preisverleihung für eine ihrer genialen Erfindungen geehrt werden. Auch Dr. Slump hat eine Innovation im Gepäck. Doch als dessen Erzrivale Dr. Mashirito auftaucht, gerät die Veranstaltung völlig außer Kontrolle.

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