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Dragon Ball Super

Goku stirbt! Der Mordauftrag mit Erfolgsgarantie!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 71vom 14.07.2026
Goku stirbt! Der Mordauftrag mit Erfolgsgarantie!

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Dragon Ball Super

Folge 71: Goku stirbt! Der Mordauftrag mit Erfolgsgarantie!

23 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Son Goku wird von Hit, einem Auftragskiller aus dem sechsten Universum, bedroht. Zwischen den beiden kommt es schließlich zum Kampf. Doch Goku merkt schnell, dass er gegen seinen mächtigen Gegner nichts ausrichten kann ...

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