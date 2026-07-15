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Dragon Ball Super

Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 72vom 15.07.2026
Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!

Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 72: Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!

23 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Durch einen geschickten Schachzug kann Son Goku seinen Kontrahenten austricksen. Doch der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Hits Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, verlangt dem Saiyajin alle Kräfte ab.

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