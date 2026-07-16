Gohans Unglück! Der große Saiyaman wird verfilmt!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 73: Gohans Unglück! Der große Saiyaman wird verfilmt!
23 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Son Gohan besucht die Dreharbeiten zu Mr. Satans neuem Film und wird sogleich als Stuntdouble für den Titelhelden Saiyaman angeheuert. Diese Rolle beflügelt ihn so sehr, dass er auch außerhalb des Sets auf Verbrecherjagd geht. Dabei gerät er aber ins Visier der echten Weltraumpolizei ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG