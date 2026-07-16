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Dragon Ball Super

Gohans Unglück! Der große Saiyaman wird verfilmt!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 73vom 16.07.2026
Gohans Unglück! Der große Saiyaman wird verfilmt!

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Dragon Ball Super

Folge 73: Gohans Unglück! Der große Saiyaman wird verfilmt!

23 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Son Gohan besucht die Dreharbeiten zu Mr. Satans neuem Film und wird sogleich als Stuntdouble für den Titelhelden Saiyaman angeheuert. Diese Rolle beflügelt ihn so sehr, dass er auch außerhalb des Sets auf Verbrecherjagd geht. Dabei gerät er aber ins Visier der echten Weltraumpolizei ...

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