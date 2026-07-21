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Dragon Ball Super

Besiege deine Angstgegner! Krillin findet seinen Kampfgeist wieder!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 76vom 21.07.2026
Besiege deine Angstgegner! Krillin findet seinen Kampfgeist wieder!

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Dragon Ball Super

Folge 76: Besiege deine Angstgegner! Krillin findet seinen Kampfgeist wieder!

23 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Um seine Angst vor Kämpfen zu überwinden, muss sich Krillin seiner Vergangenheit stellen. Leichter gesagt als getan, denn seine Attacken bleiben wirkungslos. Wie kann er seine innere Stärke kanalisieren, um zu seiner alten Form zurückzufinden?

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