Mach schon König Zen-Oh! Das Turnier der Universen!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 77: Mach schon König Zen-Oh! Das Turnier der Universen!
23 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Son Goku möchte seine Kampftechniken verbessern und bittet deshalb Beerus und Whis um eine Trainingseinheit. Dabei kommt ihm eine fixe Idee: Er will bei einem Kampfsportturnier mitmachen, das König Zen-Oh vor einiger Zeit angekündigt hat. Kurzerhand sucht er seinen Freund auf, um ihn an die Ausrichtung des Wettkampfes zu erinnern.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG