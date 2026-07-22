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Dragon Ball Super

Mach schon König Zen-Oh! Das Turnier der Universen!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 77vom 22.07.2026
Mach schon König Zen-Oh! Das Turnier der Universen!

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Dragon Ball Super

Folge 77: Mach schon König Zen-Oh! Das Turnier der Universen!

23 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Son Goku möchte seine Kampftechniken verbessern und bittet deshalb Beerus und Whis um eine Trainingseinheit. Dabei kommt ihm eine fixe Idee: Er will bei einem Kampfsportturnier mitmachen, das König Zen-Oh vor einiger Zeit angekündigt hat. Kurzerhand sucht er seinen Freund auf, um ihn an die Ausrichtung des Wettkampfes zu erinnern.

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