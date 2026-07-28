Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose KrafJetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 81: Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose Kraf
23 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Im Finale der Vorrundenwettkämpfe betreten Son Goku und Bergamo die Arena. Der Wolf erweist sich im Kampf als äußerst starker Gegner, der Angriffe absorbieren und in Energie umwandeln kann. Son Goku muss sich schleunigst etwas einfallen lassen, ehe ihm alle Kraft entzogen wird ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG