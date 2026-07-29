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Dragon Ball Super

Goku wird nicht vergeben! Toppo der Kämpfer für die Gerechtigkeit!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 82vom 29.07.2026
Goku wird nicht vergeben! Toppo der Kämpfer für die Gerechtigkeit!

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Dragon Ball Super

Folge 82: Goku wird nicht vergeben! Toppo der Kämpfer für die Gerechtigkeit!

23 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Nach den Vorrundenwettkämpfen wird Son Goku von Toppo, dem Anführer der Brigade des elften Universums, herausgefordert. Es kommt zu einem unglaublichen Kräftemessen. Schließlich sieht sich der Hohepriester gezwungen, das Duell vorzeitig zu beenden.

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