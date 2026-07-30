Stellt das Team des 7. Universums zusammen! Wer sind die zehn stärksten Kämpfer?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 83: Stellt das Team des 7. Universums zusammen! Wer sind die zehn stärksten Kämpfer?
23 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Für Zen-Ohs Kampfsportturnier sucht Son Goku die zehn stärksten Kämpfer seines Universums, um sie für sein Team zu gewinnen. Der Saiyajin muss sich beeilen, denn ihm bleiben nur noch 39 Stunden, bis die Wettkämpfe beginnen. Vegeta, der bald ein weiteres Mal Vater wird, ist nur schwer für den Wettkampf zu begeistern. Whis lässt sich daraufhin etwas einfallen ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG