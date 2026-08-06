Piccolo und Gohan - Lehrer und Schüler beim ultimativen Training!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 88: Piccolo und Gohan - Lehrer und Schüler beim ultimativen Training!
23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Son Gohan ist für das große Turnier des Königs Zen-Oh nicht in Topform. Darum bittet er seinen alten Lehrmeister Piccolo, ihn nochmals zu trainieren. Der hat längst erkannt, dass die wahre Schwachstelle des Saiyajins nichts mit bloßer Kraft zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG