Welches Universum wird siegen? Die stärksten Krieger versammeln sich!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 91: Welches Universum wird siegen? Die stärksten Krieger versammeln sich!
23 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Während das Team der Erde endlich feststeht, sind die anderen Universen noch damit beschäftigt, Kämpfer zu rekrutieren. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr, denn das Turnier beginnt in vier Stunden. Doch dann erreicht Son Goku eine katastrophale Nachricht: Einer seiner Kämpfer kann doch nicht teilnehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG