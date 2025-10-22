Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Ein erbitterter Kampf! Muten-Roshi gibt alles!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 105vom 22.10.2025
23 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Drei Kämpfer des vierten Universums haben es auf Muten-Roshi abgesehen. Darunter auch Caway, die sogleich die Schwachstelle des Altmeisters erkennt und ihn mit ihren Reizen anstatt ihrer Kraft außer Gefecht setzen will. Zunächst scheint das auch zu funktionieren ...

