Dragon Ball Super
Folge 105: Ein erbitterter Kampf! Muten-Roshi gibt alles!
23 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Drei Kämpfer des vierten Universums haben es auf Muten-Roshi abgesehen. Darunter auch Caway, die sogleich die Schwachstelle des Altmeisters erkennt und ihn mit ihren Reizen anstatt ihrer Kraft außer Gefecht setzen will. Zunächst scheint das auch zu funktionieren ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS