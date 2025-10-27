Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 108vom 27.10.2025
Folge 108: Freezer und Frost! In Boshaftigkeit verbunden!

23 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Als Son Gohan fast von Jimmies aus dem zweiten Universum besiegt wird, bekommt er Unterstützung von Freezer. Der geht mit seinem Kampfstil an die Grenzen des Erlaubten, zum großen Zorn seines Teams. Doch damit nicht genug: Als sich Frost zu ihm gesellt, offenbaren die beiden ihren geheimen Pakt, den Saiyajin auszulöschen.

