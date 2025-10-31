Der Schwur des Saiyajin! Vegetas Entschluss!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 112: Der Schwur des Saiyajin! Vegetas Entschluss!
22 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Nachdem das sechste Universum mit Hit seinen Anführer verloren hat, wittern die Gegner ihre Chance. Gnadenlos wird Cabba von Monna, einer Kämpferin aus dem vierten Universum, attackiert und fast aus der Arena geworfen. Caulifla fordert derweil Son Goku zum Kampf heraus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS