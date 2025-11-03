Wer wird siegen? Die Schlacht der Saiyajin!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 113: Wer wird siegen? Die Schlacht der Saiyajin!
22 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Caulifla und Son Goku liefern sich einen harten Schlagabtausch. Der Saiyajin ist noch merklich geschwächt von seinen vorherigen Kämpfen und seine Gegnerin hochmotiviert. Kann er seine letzten Kräfte noch mobilisieren?
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS