Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Entscheidungsschlacht der Liebe! Die Cyborgs gegen das 2. Universum!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 117vom 07.11.2025
Entscheidungsschlacht der Liebe! Die Cyborgs gegen das 2. Universum!

Entscheidungsschlacht der Liebe! Die Cyborgs gegen das 2. Universum!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 117: Entscheidungsschlacht der Liebe! Die Cyborgs gegen das 2. Universum!

22 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Son Gohan und Piccolo müssen sich den letzten zwei Kämpfern des sechsten Universums stellen, während der entkräftete Son Goku vom Team des zweiten Universums angegriffen wird. Sogleich eilen ihm C 17 und C 18 zu Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen