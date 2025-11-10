Die Tragödie beschleunigt sich! Universen verschwinden!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 118: Die Tragödie beschleunigt sich! Universen verschwinden!
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Der erbitterte Kampf zwischen Team Erde und dem zweiten Universum geht weiter. Den Kämpfern der Liebe gelingt es, Son Goku und die Cyborgs in ein schwarzes Loch zu sperren, aus dem es kaum ein Entkommen gibt. Doch ihr Kampf findet schließlich ein Ende - und weitere Verlierer werden ausgelöscht.
Dragon Ball Super
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS