Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 118vom 10.11.2025
Dragon Ball Super

Folge 118: Die Tragödie beschleunigt sich! Universen verschwinden!

22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Der erbitterte Kampf zwischen Team Erde und dem zweiten Universum geht weiter. Den Kämpfern der Liebe gelingt es, Son Goku und die Cyborgs in ein schwarzes Loch zu sperren, aus dem es kaum ein Entkommen gibt. Doch ihr Kampf findet schließlich ein Ende - und weitere Verlierer werden ausgelöscht.

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
