Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 119vom 11.11.2025
Folge 119: Ausweichen unmöglich! Die unsichtbaren Gegner greifen an!

23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Bisher konnten sich das dritte, vierte, siebte und elfte Universum im Turnier der Kraft behaupten. Jedoch offenbaren einige Kämpfer erst jetzt ihre wahren Fähigkeiten und setzen besonders Team Erde gewaltig unter Druck. Mit fatalen Konsequenzen.

