Dragon Ball Super
Folge 123: Die volle Kraft von Körper und Geist! Goku und Vegeta!
22 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Team Erde gelingt es, Toppo und Dyspo in Schach zu halten. Doch Jiren erweist sich als nahezu unbezwingbar. Son Goku und Vegeta setzen all ihre verbleibenden Kräfte frei und verwandeln sich in Super-Saiyajins, um den Krieger des elften Universums zu bezwingen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS