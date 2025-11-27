Dragonball
Folge 2: Die Suche beginnt
21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Goku ist fasziniert, als Bulma aus einer einzigen Kapsel ein komplett eingerichtetes Haus hervorzaubert. Er entdeckt eine völlig neue Welt voller Geheimnisse. Doch auch Pilaf tritt zum ersten Mal in Erscheinung, der mithilfe der Dragon Balls zum Herrscher der Erde werden will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation