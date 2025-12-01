Dragonball
Folge 15: Ein schöner Fang
21 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6
Auf der Suche nach einer Haushälterin für den Herren der Schildkröten treffen Goku und Kuririn auf Launch und retten sie aus den Fängen der Polizei. Alles scheint wunderbar zu sein, doch jedes Mal, wenn Launch niesen muss, verwandelt sich ihr Charakter. Das sorgt für Probleme ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation