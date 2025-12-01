Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Ein Milchmann hat's nicht leicht

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 17vom 18.12.2025
Ein Milchmann hat's nicht leicht

Folge 17: Ein Milchmann hat's nicht leicht

20 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6

Die nächste Aufgabe für Goku und Kuririn besteht darin, einem Priester Milch zu bringen, der hoch oben in den Bergen wohnt. Klingt nicht so kompliziert, doch der Weg dahin hat es wirklich in sich ...

