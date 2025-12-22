Dragonball
Folge 19: Der Tag der Wahrheit
20 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Der große Tag ist gekommen, die Weltmeisterschaft im Kampfsport beginnt. Dabei kommt es für Goku zum Wiedersehen mit seinen alten Freunden Bulma, Oolong, Pool und Yamchu.
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation