Der Tag der Wahrheit

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 19 vom 22.12.2025
Folge 19: Der Tag der Wahrheit

20 Min. Folge vom 22.12.2025 Ab 6

Der große Tag ist gekommen, die Weltmeisterschaft im Kampfsport beginnt. Dabei kommt es für Goku zum Wiedersehen mit seinen alten Freunden Bulma, Oolong, Pool und Yamchu.

