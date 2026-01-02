Der schreckliche BakterianJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 21: Der schreckliche Bakterian
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6
Kuririn hat es in die Endrunde geschafft. Aber dort wartet eine ganz besondere Herausforderung auf ihn: Denn Bakterian ist nicht nur ein echter riesiger Koloss - er stinkt auch erbärmlich, weil er sich nie wäscht ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation