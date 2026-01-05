Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 22vom 05.01.2026
Folge 22: Yamchu gegen Jacky Chun

20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Die Endrunde fördert ganz besondere Geschichten zutage: Yamchu erkennt nach seinem Kampf gegen Jackie Chun, dass sein Gegner tatsächlich ein ganz anderer war als gedacht. Nam hat unterdessen eine ganz besondere Motivation: Er kämpft um den Sieg, weil er sein Dorf vor einer Hungersnot retten will ...

