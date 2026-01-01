Dragonball
Folge 23: Die Macht des Willens
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Nun muss auch Goku beweisen, was er kann. Sein Gegner ist Gilian, ein fliegender Drache. Die Emotionen kochen über, als der Kampf verschoben werden muss. Fast geraten beide schon beim Warten im Lokal aneinander. Und auch später bleiben nicht beide fair ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation