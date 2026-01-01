Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Die Macht des Willens

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 06.01.2026
Die Macht des Willens

Die Macht des WillensJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 23: Die Macht des Willens

21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Nun muss auch Goku beweisen, was er kann. Sein Gegner ist Gilian, ein fliegender Drache. Die Emotionen kochen über, als der Kampf verschoben werden muss. Fast geraten beide schon beim Warten im Lokal aneinander. Und auch später bleiben nicht beide fair ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 1 Staffeln und Folgen