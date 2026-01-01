Dragonball
Folge 1: Der magische See
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach dem großen Turnier trennen sich die Wege unserer Freunde. Goku macht sich erst einmal alleine auf die Suche nach den Dragonballs. Dabei trifft er auf Nam, dessen Stadt wegen eines Staudamms auszutrocknen droht ...
