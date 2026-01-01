Son-Goku gibt nicht aufJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 10: Son-Goku gibt nicht auf
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Als wäre es nicht anstrengend genug, sich gegen Ninja Lila durchzusetzen ... Plötzlich tauchen auch noch dessen vier Zwillingsbrüder auf. Wie soll sich Goku gegen diese Übermacht durchsetzen? Muss er den Plan aufgeben, den Bürgermeister zu befreien?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation