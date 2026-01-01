Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nummer 8

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 28.01.2026
Folge 11: Nummer 8

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Ninja Lila erkennt, dass er gegen Goku keine Tricks mehr auf Lager hat. Doch einen Helfer hat er noch in der Hinterhand. Aus einem Käfig lässt er "Nummer 8" frei - doch dieser Roboter verhält sich dann ganz anders als geplant ...

ProSieben MAXX
