Dragonball
Folge 13: Der Trick des Generals
21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Wieder steht Goku General White gegenüber. Alles scheint diesmal zu funktionieren. Doch dann muss Goku feststellen, dass General White noch einen Trick auf Lager hat. Wie wird sich Nummer 8 nun verhalten?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation