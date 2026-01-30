Dragonball
Folge 15: Suche nach Bulma
21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Nachdem sein Dragonball-Radar nicht mehr funktioniert, muss Goku unbedingt Bulma finden. Sie ist die Einzige, die es reparieren kann. Doch die Suche wird schwerer als erhofft.
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation