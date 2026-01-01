Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Bulmas neue Erfindung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 16vom 30.01.2026
Bulmas neue Erfindung

Bulmas neue ErfindungJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 16: Bulmas neue Erfindung

21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6

Endlich findet Goku Bulma, die seinen Dragonball-Radar reparieren soll. Doch ein viel größeres Problem kündigt sich an: Die Red-Ribbon-Armee von General White ist ihm schon dicht auf den Fersen, mit dem Dieb Hasky als Verstärkung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen