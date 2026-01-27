Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17vom 02.02.2026
21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6

Was für ein Wiedersehen! Endlich trifft Goku seine Freunde Bulma, Yamcha, Oolong und Puar wieder. Alle gehen zusammen in den Vergnügungspark. Doch Goku muss aufpassen, denn die schöne Kopfgeldjägerin Hasky hat es auf seine Dragonballs abgesehen ...

ProSieben MAXX
