Dragonball
Folge 24: Kampf um den Piratenschatz
21 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Kuirin und Bulma finden tatsächlich den Schatz des Piraten. Doch lange können sie sich darüber nicht freuen, denn General Blue erscheint auf der Bildfläche. Ohne Goku sieht es in diesem Kampf nicht gut für die beiden aus ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation